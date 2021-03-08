شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الصاوى مديرا فنيا للحمام خلفا للجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الحمام مع طارق الصاوى، المدير الفني السابق للزرقا، لتولى القيادة الفنية للفريق، خلفا لأيمن الجمل الذى رحل عن صفوف الفريق؛ بسبب سوء النتائج في الآونة الأخيرة.

ويحتل الحمام المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة ويستعد لمواجهة الجزيرة المطروحى يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وكان طارق الصاوى قد رحل عن الزرقا بعد تدهور النتائج والاختلاف فى وجهات النظر مع سمير موسى رئيس نادى الزرقا.

وكانت نتائج الجولة الـ15 بدورى القسم الثانى للمجموعة الثالثة والتى جاءت فيها نتيجة خمس مباريات بالفوز ومباراتين بالتعادل استمرت بفاركو على قمة المجموعة برصيد 30 نقطة يليه بلدية المحلة برصيد 28 .

وجاءت النتائج كالتالى: تعادل الحمام مع الرجاء بهدف لمثله تقدم الحمام عن طريق ديابيه محمد وتعادل الرجاء بأقدام وائل فراج، وانتهي لقاء بني عبيد وفاركو بالتعادل السلبي ليرفع فاركو رصيده للنقطة 30، وحقق بلدية المحلة فوزا كبيرا على بيلا بأربعة أهداف لهدف، أحرز أهداف البلدية حسام حسن ومحمود القط ومحمد يحيي وكريم أشرف وأحرز هدف بيلا محمد سكر.

وحقق سبورتنج مفاجأة بالفوز على المنصورة بهدف دون أحرزه العربي جمال، وتعرض أبو قير للهزيمة أمام الأوليمبي بهدفين لهدف، تقدم ابو قير عن طريق أحمد عبد الرحمن وتعادل الأوليمبي عن طريق عبد الله الرويني، وأحرز حسين حمدي هدف الفوز لفريقه.

وفاز مالية كفر الزيات علي كفر الشيخ بهدفين دون رد، أحرز هدفي المالية أحمد سالم من ركلة جزاء ومختار محمد، وتغلب حرس الحدود على دكرنس بهدف دون رد أحرزه محمد رضا، كما تغلب الجزيرة على دمنهور بهدف دون رد.