شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا هاري كين تهدد محمد صلاح .. تغييرات في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبحت صدارة النجم المصري محمد صلاح لـ جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مهددة بعدما عاد نجم توتنهام هاري كين للتهديف بقوة بتسجيل هدفين في شباك كريستال بالاس خلال فوز فريقه برباعية مقابل هدف، اليوم الأحد.

وكان محمد صلاح قد فشل للمباراة الرابعة على التوالي في التسجيل خلال هزيمة فريقه ليفربول أمام فولهام بهدف نظيف.

وبعدما سجل ملاحقه برونو فيرنانديز هدفًا خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة رصيد محمد صلاح، انضم إليه هاري كين في المركز الثاني عقب تسجيله هدفين في كريستال بالاس.

وسجل هاري كين هدفًا رائعًا في مرمى كريستال بالاس من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف هدفًا آخر عاد فيه الحكم لتقنية الفار لاحتسابه.

ولا يزال محمد صلاح يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا، إلا أن هاري كين وفيرنانديز أصبحا على بعد هدف واحد من معادلته

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح- 17

2. برونو فيرنانيدز- 16

3. هاري كين- 16

4. باتريك بامفورد- 13

4. دومينيك كالفيرت ليوين- 13

4. سون هيونج مين- 13