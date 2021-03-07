شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفريق الكروي الأول بنادي النص، استعداده لمواجهة نظيره الأهلي، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، حيث طالبهم بالتركيز والعودة من جديد إلى الانتصارات.

وشهد المران مشاركة البرازيلي مايكون، مدافع الفريق، بعد عودته للفريق عقب انتهاء أزمة مستحقاته.