شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان × فيرونا: الروسونيري يتفوق رغم الغيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إيه سي ميلان انتصارًا هامًا في صراع المقدمة في الدوري الإيطالي، بعد أن تغلب خارج قواعده على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-0 في الجولة 26 من السيريا أي.

وأفتتح لاعب الوسط البوسني راضي كرونيتش التهديف في المباراة بعد 27 دقيقة من البداية عن طريق ضربة حرة مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني سجل الظهير البرتغالي ديوجو دالوت الهدف الثاني بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليحافظ الفريق على تقدمه ويحقق فوز هام على الرغم من الغيابات العديدة التي ضربت الفريق بسبب الإصابات وحرمته من نجوم مثل إسماعيل بن ناصر، هاكان تشالهانوغلو، ساندرو تونالي وزلاتان إبراهموفيتش.

وأظهرت الإحصائيات أن الفريقان سددا نفس عدد التسديدات (11 لكل فريق) لكن ميلان سدد على المرمى (3) أكثر من أصحاب الأرض (1) الذين أهدروا فرصتين تهديفيتين محققتين (2).

رجل المباراة:

لاعب الوسط البوسني راضي كرونيتش، حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء كبير في وسط الملعب، وتسجيله الهدف الافتتاحي في المباراة.

كرونيتش قطع الكرة مرتين، أنقذ هدفا محققا من خلال إخراجه للكرة من على خط المرمى، مرر 27 تمريرة، وصنع فرصة للتهديف بجانب ربحه 50% من الالتحامات الأرضية (3 من 6).

هل تعلم أن:

أصحاب الهدفين في مباراة اليوم (كرونيتش ودالوت) سجلا في السيريا أي مع ميلان للمرة الأولى على الإطلاق.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:



- ميلان قلص الفارق بينه وبين إنتر لـ 3 نقاط (مع لعب المتصدر لمباراة أقل).

- فيرونا تلقى خسارته الثامنة في الدوري والأولى بعد 4 مباريات متتالية دون خسارة (تعادل 2 وفاز 2) ليستقر في المركز الثامن برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ميلان هو رابع فريق يحصد 100 نقطة أول أكثر على مستوى أندية الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى بداية من 1 يناير 2020، بعد مانشستر سيتي، بايرن ميونخ وريال مدريد (101 نقطة هو رصيد الروسونيري في الدوري منذ بداية عام 2020).

- بتسجيل ديوجو دالوت لهدف، أصبح لدى ميلان 6 مسجلين مختلفين في الدوري هذا الموسم من مواليد يناير 1999 أو بتاريخ لاحق، وهو ما يزيد بـ 3 مسجلين على الأقل للاعبين في هذه الفئة العمرية الشابة عن أي فريق آخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

- هدف راضي كرونيتش من ضربة حرة مباشرة هو ثاني هدف يسجله ميلان بهذه الطريقة ضد فيرونا في الدوري خلال آخر 3 مباريات بين الفريقين (بعد هدف تشالهانوغلو في فبراير 2020).