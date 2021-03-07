مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي فرص لحاق وليد سليمان بمباراة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن هناك صعوبة في لحاق وليد سليمان صانع ألعاب نادي الأهلي، بمواجهة فيتا كلوب.

ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام في 16 مارس الجاري.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "وليد سليمان خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني أمام فيتا كلوب بالكونغو".

وأضاف: "وليد سليمان لم ينته من برنامجه التأهيلي بعد وهناك صعوبة في أن ينضم لرحلة السفر إلي الكونغو حتي لو شارك في التدريبات".

وأوضح: "وليد سليمان تعرض للإصابة في يناير الماضي خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت بإستاد المكس وحتي إذا عاد للتدريبات فهناك صعوبة في أن تكون أولي مشاركاته في مباراة بتلك القوة".

وشدد أن وليد سليمان ربما يعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولي.