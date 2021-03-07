شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحتفل بعيد ميلاد مدافعه المصاب محمود شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري بعيد ميلاد مدافع الفريق محمود شعبان، والذي يغيب عن الفريق منذ ديسمبر الماضي ولنهاية الموسم بسبب كسر فى الساق.

وحرص عدد من لاعبي الاتحاد على الاتصال باللاعب لتهنئته بعيد ميلاده ودعمه للعودة من جديد لتدريبات فريقه بعد الانتهاء من العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأبدى شعبان سعادته بدعم زملائه والجهاز الفني ومجلس الإدارة بحالته، وحرصهم على مشاركته الاحتفال بعيد ميلاده، متمنياً للفريق الفوز فى مباراة المحلة المقرر لها بعد غد الثلاثاء وباقى مباريات زعيم الثغر لإنهاء الموسم فى مركز يليق بالفريق.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد فى الدقيقة 35، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندور، قبل أن يتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثانى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.