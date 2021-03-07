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الامارات | إهداء قميص المنتخب العراقي إلى بابا الفاتيكان

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء قميص المنتخب العراقي إلى بابا الفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي قميص المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته الحالية إلى العراق.
وبحسب موقع «صوت العراق» حمل القميص الرقم 2 واسم البابا فرانسيس، في إشارة إلى تقدير شباب العراق عموماً، ونجوم المنتخب العراقي لشخصه في التفاعل الإيجابي مع الشباب وقضاياهم الحياتية العامة.
وأشار درجال النجم السابق لمنتخب العراق إلى تأكيد البابا فرانسيس على ضرورة دعم الشباب، وتوفير الأجواء اللازمة لممارسة الألعاب عموماً، وكرة القدم خصوصاً، لكونها تحمل دلالات ورسائل إنسانية سامية.
وأوضح درجال أن البابا فرانسيس حث على تخصيص أكبر وقت ممكن للشباب، وتوفير أوسع مساحة لهم، ليعبروا عن مواهبهم وإبداعاتهم، لكون كفيلة بتنمية روح السلام والمحبة والأخوة بين الناس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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