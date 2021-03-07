شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الأهلي السفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة توفيرًا للوقت ولحماية اللاعبين من الإجهاد بجانب الوقاية من فيروس كورونا.

كما أجرى المجلس اتصالات مع السفارة المصرية في الكونغو للترتيب لرحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

وفتح جهاز الكرة بالأهلي اتصالات الأيام الماضية مع السفير المصرى فىي الكونغو من أجل بحث عدة أمور خاصة بالرحلة، وما يتعلق بها بشأن الإقامة وملاعب التدريب وملعب المباراة.

ولم يستقر مسؤولو الأهلي حتى الآن على موعد السفر النهائي للكونغو، ويُفاضل مسؤولو النادى بين يومى 12 أو 13 مارس الجارى للسفر لخوض مباراة فيتا كلوب.

ويحسم مسؤولو الأهلي موعد السفر للرحلة الكونغولية التي ستتم على متن طائرة خاصة.