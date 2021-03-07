شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وجوتا يقودان هجوم ليفربول في مواجهة فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه في مواجهة فولهام في المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ريس ويليامز - فيليبس - روبرتسون - نيكو ويليامز.

الوسط: فينالدوم - كيتا - ميلنر

الهجوم: شاكيري - محمد صلاح - جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان - فابينيو - تياجو - ماني - أرنولد - تشامبرلين - جونز - تسيماكاس - أوريجي

ويحاول يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول تحقيق الفوز على أرضه، حيث لم يتذوق طعام الفوز منذ 5 مباريات، فضلاً عن زحفه نحو المربع الذهبى لضمان تواجده داخل بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل لعام 2021- 2022.

وتعرض كلوب لانتقادات لاذعة بعد خسارته في المباراة الأخيرة أمام تشيلسى على أرضه في ملعب الأنفيلد بهدف للا شىء، ما أبعد حامل اللقب عن الدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وعند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره المان سيتى في ديربى مانشستر والذى يقام على أرض ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوى.