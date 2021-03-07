شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية صلاح محسن لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية صلاح محسن لاعب الفريق وتعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية.

وأضاف: «اللاعب يشارك بقوة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة».

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الإسكندرية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق على ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي.

وأغلق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت أمس، وبدأ الفريق اليوم استعداده لمواجهة الإسماعيلي.

كما عقد موسيماني جلسة مع جونيور أجايي لاعب الفريق على هامش مران الفريق، وشهدت الجلسة تحفيز اللاعب والحديث عن بعض الأمور الفنية.

وبدأ الأهلي اليوم استعداده لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.