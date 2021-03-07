بعد أزمته مع الأهلي.. البدري يستبعد كهربا من معسكر منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفراعنة لمعسكر الاستعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون.

وقال البدري، في تصريحات لبرنامج "البلدوزر" الذي يقدمه مجدي عبدالغني، إن كهربا "لن يتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، في شهر مارس الجاري، وذلك بعد العقوبة التي وقعت عليه من قبل النادي الأهلي، وإيقافه لمدة شهر".

وأضاف المدير الفني للمنتخب: "لا أعرف تفاصيل الأزمة، ولكن لا يصح أن أقوم بضم لاعب للمنتخب، وهو موقوف من ناديه لسبب أخلاقي، والوضع يختلف في حالة استبعاد لاعب لسبب فني، تكون لي حسابات آخرى وفقاً للانسجام ومتطلبات المرحلة".

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن البدري استقر على بديل محمود عبدالمنعم كهربا، بعدما قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، إيقافه لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب عدم الالتزام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بجهاز المنتخب قوله إن البدري يفكر في منح فرصة لصانع ألعاب النادي المصري، عمر كمال عبدالواحد، بعد تألقه مع الفريق البورسعيدي في المباريات الأخيرة.

ونجح عمر كمال في تسجيل 7 أهداف مع المصري هذا الموسم، يتقاسم بهم صدارة هدافي الدوري مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ويوسف أوباما لاعب الزمالك.

يشار إلى أن قرار إيقاف كهربا من قبل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه، يأتي بسبب سلوكه عقب مباراة طلائع الجيش التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، بعدما رفض اللاعب مصافحة موسيماني، عقب نهاية اللقاء، بسب غضبه من عدم اللعب بشكل أساسي.