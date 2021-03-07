شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: 6 مارس يوم أسود و«وحش» على الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كرة القدم تخضع لقواعد ثابتة لم ولن تتغير لأي فريق في العالم، فالفوز والتعادل والهزيمة هي المتائج الحتمية لأي مباراة كرة قدم، ولا يوجد فريق يفوز دائما ولا فريق يخسر ويتعادل دائما.

وأكد صبحي، في تصريحات مع برنامج الحكاية على فضائية «إم بي سي مصر»، أن «يوم السبت 6 مارس يوم أسود ووحش على الكرة المصرية، بعد تعثر القطبين سواء تعادل الأهلي في القاهرة أو هزيمة الزمالك في تونس».

وشدد الوزير على أن الاهلي والزمالك لابد ان يستفيدوا من الأخطاء وأن يعودوا للتعويض في المباريات المقبلة، خصوصا وأنهما سبقا ولعبا نهائي أفريقيا معا في إنجاز تاريخي، لذلك اثق في عودة الفريقين.