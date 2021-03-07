شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: موسيماني يتابعني مع الطلائع.. وتراجع نتائج الأهلي كان متوقعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، إن تعادل فريقه أمام إنبي بالمباراة التي جمعت بينهما أمس بالدوري، لم يكن مرضيا للطلائع.

وأضاف عمرو جمال، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه هذا الموسم، ويسعى لمساعدة نفسه من خلال خلق فرص تهديفية في الطلائع.

وأكد عمرو جمال أن بيتسو موسيماني، يتابعه مع الطلائع، ويطالبه بمواصلة التألق وبالإستمرار على نفس المستوى الذي يقدمه هذا الموسم من أجل العودة للأهلي من جديد.

ويرى عمرو جمال، إن تراجع نتائج الأهلي، كان متوقعا بعد المستوى الذي حققه ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه يتوقع تحسن النتائج بالمباريات المقبلة.

وأتم قائلا: «أتمنى العودة لصفوف الأهلي والانضمام للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة».