شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيتا كلوب عن إهدار الأهلي الفرص : النتيجة العادلة 6/2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي إن فريقه فلت من هزيمة قاسية خلال اللقاء الذي جمعه أمام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وانتهى في النهاية بالتعادل الإيجابي 2/2.

أضاف فلوران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء، خوضنا مباراة متوسطة لحد ما وبذلنا مجهودا كبيرا للخروج بنتيجة إيجابية، فضلا عن أن حارس مرمانا ظهر بمستوى طيب وتألق في أكثر من كرة خطيرة. أكد نتيجة اللقاء بالنسبة لنا مرضية، والأهلي كان قادرا على تسجيل 5 أو 6 أهداف، وكانت من الممكن أن يكون النتيجة 6/2 لولا إهدار الفرص الممتالية من لاعب المارد الأحمر، وأعتقد أنها إذا حدث هذا الأمر ستكون نتيجة عادلة.

وعن مواجهة الجولة الرابعة أمام الأهلي الثلاثاء بعد المقبل الموافق 16 مارس من الشهر الجاري، أضاف: ستكون لها حسابات مختلفة خصوصا أننا سنلعب على أرضنا وسيكون هناك شكل مختلف في اللقاء، لكن لن ننسى أن الأحمر ستكون حظوظه أكبر في المباراة.

الأهلي سقط في فخ التعادل أمام فيتا كلوب بنتيجة هدفين لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالي والذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولى.

ترتيب النادي الأهلي في المجموعة الأولى لم يختلف كثيرا عما قبل اللقاء حيث جاء النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف الوصيف فيتا كلوب الذي يمتلك نفس الرصيد ولكن صعد للمركز الثاني بفضل فارق الأهداف. فيما يتصدر المجموعة فريق سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني المجموعة بنقطة واحدة.