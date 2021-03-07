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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو 7/3 والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق أتلتكيو مدريد نظيره ريال مدريد في ديربي مدريد اليوم الأحد عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة على أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السادس والعشرين من عمر مسابقة .

ويدخل ديجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو اللقاء متصدرا لجدول المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في الوصافة مع برصيد 53 نقطة لكل منهما.

القنوات الناقلة لمبارة الديربي المدريدي

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو على شاشتها عبر

beIN Sports HD 1

Match Football 1

Setanta Sports 1 Eurasia HD

تشكيل ريال مدريد

تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز - لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس - فينيسيوس جونيور - إيسكو - ماركو أسينسيو.

تشكيل أتلتيكو مدريد

يان أوبلاك - هيرموسو - فيليبي - ستيفان سافيتش - يانيك كاراسكو - كوكي - ماركوس يورينتي - ساؤول - كيفن تريبيير - آنخيل كوريا - لويس سواريز.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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