شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنهال على النمور ورودريغيز «جاهز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تصرف إدارة نادي الاتحاد مكافأة مالية للاعبي الفريق الكروي الأول عقب الفوز على فريق الوحدة بنتيجة 4/‏2 في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتهدف الإدارة الاتحادية لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.

هذا وسيبدأ المدرب كاريلي في تنفيذ مخططاته الفنية للقاء الشباب يوم (الأربعاء) القادم على ملعب الشرائع ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المتوقع أن تشهد مواجهة العميد القادمة عودة اللاعب غاري رودريغيز للمشاركة مع الفريق الاتحادي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الماضية، وستشكل عودته إضافة فنية قوية للفريق الكروي في لقاء الكلاسيكو المرتقب، هذا وسيعمل المدرب كاريلي على معالجة بعض الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الوحدة الماضي، من أجل تجهيز الفريق بشكل فني لمباراة الشباب المهمة، والتي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة التي ستقود العميد للوصول إلى النقطة 41 والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.