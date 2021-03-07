تتويج الاتفاق ببطولات الريشة الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق الاتفاق الأول للريشة الطائرة ببطولة دوري المنطقة الشرقية، التي اختتمت أمس باستضافة النادي في الدمام على مدار 5 أيام بمشاركة 9 من الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة. وحل بالمركز الثاني نادي القارة بينما حل بالمركز الثالث نادي النور وعلى مستوى فئة الشباب حقق الاتفاق المركز الأول وحل بالمركز الثاني نادي القارة، بينما حل بالمركز الثالث نادي النور، حيث توجهم المشرف على الألعاب المختلفة بنادي الاتفاق محمد العباد.



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