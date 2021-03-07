تايلاند تنافس الإمارات على استضافة تصفيات المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم اتحاد تايلاند لكرة القدم بطلب استضافة البطولة المجمعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، عن المجموعة السابعة، والمقررة في يونيو المقبل، بعد قرار تأجيل المباريات، وبالتالي تنافس تايلاند رسميا ملف دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مباريات المجموعة.

وتقدمت الإمارات بملف متكامل لتنظيم مباريات المجموعة السابعة في يونيو المقبل، على استاد زعبيل بنادي الوصل، واستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتبقى أمام منتخب الإمارات 4 مباريات في التصفيات منها 3 لقاءات، كان يفترض أن يخوضها على ملعبه أمام ماليزيا وتايلاند وفيتنام، إلا أن قرار التأجيل بعثر الترتيبات الخاصة بمباريات المنتخبات كافة.

وبعد قرار تأجيل المباريات المقررة في مارس، وإقامتها بنظام البطولة المجمعة، يلعب المنتخب الإماراتي أمام ماليزيا في 3 يونيو، وتايلاند في 7 يونيو، على أن يواجه إندونيسيا في 11 يونيو، ويختتم مبارياته بلقاء فيتنام 15 يونيو.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الرابع بالمجموعة السابعة حاليا وله 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن فيتنام المتصدر، ويحتاج إلى حصد الـ12 نقطة المتبقية، حتى يضمن حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي يتأهل منها أول كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات صاحبة الترتيب الثاني في مجموعاتها.

وقال موقع جريدة الاتحاد الإماراتية إن وسائل إعلام ماليزية أشارت إلى وجود رغبة لدى الاتحاد الماليزي في استضافة مجموعة التصفيات، على أن يتقدم بالطلب رسميا خلال الساعات المقبلة.

وسيعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعا الأسبوع الحالي، لمناقشة ملفات الدول المستضيفة، وبدء تصفية أبرز الملفات، ومن ثم حسم قراره بصفة نهائية.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي سيغلق باب تلقي طلبات الاستضافة للبطولة المجمعة الاثنين المقبل.