شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة المبارزة تحت 17 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأقيمت البطولة في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، عامر المبيض وبمشاركة 50 لاعبا من 10 أندية ومراكز ومدارس.
وخطف إبراهيم الهديب المركز الثاني في سلاح الفويل، وحل محمد الدخيل ثالثا، ومهدي القروص من النور في المركز الثالث مكررا.
وانتزع أحمد الفيحاني (الجزيرة) ذهبية سلاح الإبيه، وحل حسن عابد (النهضة) ثانيا، وبندر الجعيد (عكاظ) ثالثا، وشهيد العلق (النور) في المركز الثالث مكررا ، فيما نال عبدالله المنسف (العمران) ذهبية سلاح السايبر، وحل علي الهاشم (العمران) ثانيا، وعبدالله الجعيد (عكاظ) فيما جاء علي الشيخ (العمران) في المركز الثالث مكررا.
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