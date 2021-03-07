اختتام بطولة المبارزة تحت 17 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مشعل الرشيد الميدالية الذهبية في سلاح الفويل بمنافسات بطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عاما (الجولة الذهبية) التي اختتمت أمس، وهي ثاني جولات الموسم للأسلحة الثلاث (سايبر، فويل، إبيه).

وأقيمت البطولة في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، عامر المبيض وبمشاركة 50 لاعبا من 10 أندية ومراكز ومدارس.

وخطف إبراهيم الهديب المركز الثاني في سلاح الفويل، وحل محمد الدخيل ثالثا، ومهدي القروص من النور في المركز الثالث مكررا.

وانتزع أحمد الفيحاني (الجزيرة) ذهبية سلاح الإبيه، وحل حسن عابد (النهضة) ثانيا، وبندر الجعيد (عكاظ) ثالثا، وشهيد العلق (النور) في المركز الثالث مكررا ، فيما نال عبدالله المنسف (العمران) ذهبية سلاح السايبر، وحل علي الهاشم (العمران) ثانيا، وعبدالله الجعيد (عكاظ) فيما جاء علي الشيخ (العمران) في المركز الثالث مكررا.