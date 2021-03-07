بلد الوليد يبتسم على حساب خيتافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخلص بلد الوليد من دوامة النتائج الهزيلة واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 / 1 على خيتافي أمس السبت في المرحلة الـ26 من المسابقة.

وحقق بلد الوليد أمس انتصاره الأول في آخر 9 مباريات خاضها بالمسابقة علما بأن آخر فوز سابق له في الدوري الإسباني كان على خيتافي نفسه بهدف نظيف في الثاني من يناير الماضي.

وعاد خيتافي إلى دوامة النتائج السلبية بعد فوزه على بلنسية في المرحلة الماضية والذي كان أول فوز للفريق بعد خمس هزائم وتعادل وحيد.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 25 نقطة ليقفز إلى المركز الـ15 بفارق نقطتين فقط خلف خيتافي.

وتقدم بلد الوليد بهدفين مبكرين سجلهما أوسكار بلانو وشون ويسمان في الدقيقتين 14 و24، ورد خيتافي بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة 37.

وأنهى خيتافي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد ماتا في الدقيقة 85.