شكرا لقرائتكم خبر بلد الوليد يبتسم على حساب خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق بلد الوليد أمس انتصاره الأول في آخر 9 مباريات خاضها بالمسابقة علما بأن آخر فوز سابق له في الدوري الإسباني كان على خيتافي نفسه بهدف نظيف في الثاني من يناير الماضي.
وعاد خيتافي إلى دوامة النتائج السلبية بعد فوزه على بلنسية في المرحلة الماضية والذي كان أول فوز للفريق بعد خمس هزائم وتعادل وحيد.
ورفع بلد الوليد رصيده إلى 25 نقطة ليقفز إلى المركز الـ15 بفارق نقطتين فقط خلف خيتافي.
وتقدم بلد الوليد بهدفين مبكرين سجلهما أوسكار بلانو وشون ويسمان في الدقيقتين 14 و24، ورد خيتافي بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة 37.
وأنهى خيتافي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد ماتا في الدقيقة 85.
كانت هذه تفاصيل خبر بلد الوليد يبتسم على حساب خيتافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.