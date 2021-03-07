المريخ يصعب موقفه بالتعادل مع سيمبا

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وعجز المريخ عن التسجيل رغم الفرص العديدة التي سنحت له على مدار شوطي المباراة، ليعجز عن تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، التي يتأهل عنها صاحبا المركزين الأول والثاني لدور الثمانية.
وظل المريخ قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، عقب خسارته أمام مضيفه الأهلي المصري وضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي في أول جولتين بالمجموعة، ليصبح موقفه من بلوغ دور الثمانية صعبا للغاية.
في المقابل حافظ سيمبا على صدارته ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما سبق له الفوز 1 - 0 على مضيفه فيتا كلوب وضيفه الأهلي في أول جولتين.
وبات المريخ مطالبا بالفوز في جميع مبارياته الثلاث بجولة الإياب في المجموعة، إذا أراد الاحتفاظ بآماله في التأهل للدور المقبل وتجنب الخروج المبكر من المسابقة.
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