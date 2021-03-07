شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: أدائي يتحدث عني والقرار في يد البدري والأهلي لا يحتاج مهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي، أنه يقدم أداءً جيدًا، ويبذل كل جهده للعودة إلى مستواه من جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية: إنه يسعى للانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل، ويفعل كل شيء في الملعب من أجل ذلك، وأدائي يتحدث عني في ذلك النقطة، وأن القرار الأول والأخير في يد حسام البدري المدير الفني للفراعنة، مؤكدا أنه على دراية كاملة بمستواه الفني منذ أن كان مديرا فنيا للأهلى، متمنيا له التوفيق مع المنتخب الوطني.

وأضاف عمرو جمال: "لا نرضى عن التعادل مع إنبي، نواجه سوء توفيق وأرى أننا قدمنا مجهودا كبيرا، وسنواجه الأهلي في السوبر المحلي ولا نستحق أن يكون هذا مردودنا ونتائجنا، نواجه سوء توفيق".

وعن مباراة الأهلي قال: "موسيماني تحدث معي بعد المباراة وقال لي إنه يتابعني ويتمنى استمراري على هذا الأداء الجيد لكي أعود مرة أخرى إلى الأهلي، وأنا أركز حاليا على ذلك".

وتابع عمرو جمال: أن هجوم القلعة الحمراء بخير والنادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، وهناك سوء توفيق للمهاجمين في الأهلي وهذا طبيعي بعد عودة الفريق من كأس العالم للأندية والمجهود الكبير المبذول في تلك البطولة.

وأضاف الغزال: أن هناك لاعبين كبارا بالفريق وفي خط الهجوم، سواء والتر بواليا أو مروان محسن، وأتمنى بالطبع العودة إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.