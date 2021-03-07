شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: وجود 5 لاعبين أجانب في قوائم الأندية يضر الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن وجود 5 لاعبين أجانب في قوائم الأندية المصرية يضر بالكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، موضحا أنه يفضل منح الفرصة للاعبين المصريين للمشاركة في المباريات والاعتماد عليهم.

وقال البدري، في تصريحات تليفزيونية، إنه يبحث عن الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة كينيا المقرر لها 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، من أجل حسم تذكرة التأهل الرسمي لبطولة الكاميرون.

وأضاف البدري أن "التكشيرة" المعروفة عنه تعود إلى العمل الجاد وتركيزه خلال التدريبات والمباريات، مؤكدا أن جمهور الشارع هو العامل الأساسي في مقياس حب الجمهور له وليس السوشيال ميديا.

وتابع، إن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي خارج قائمة الفراعنة في معسكر مارس الجاري، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون، بعد إيقاف كهربا من قبل إدارة النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهرًا؛ بسبب عدم الالتزام، قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة وهو اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسيا عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.