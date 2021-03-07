شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"كهربا": أنت في منطقة الخطر وأحمد ربنا على نعمة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عماد متعب نجم الأهلى الأسبق نصيحة إلى محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد العقوبة التي وُقّعت عليه من جانب إدارة الكرة في النادي الأحمر، والتي قضت بتغريمه 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.

وحذر متعب، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "on time" المذاع على قناة on time sport"" ويقدمه الإعلامى سيف زاهر قائلا: "يا كهربا لا تظن عندما تختلق المشاكل إنك بهذه الطريقة ستفرض رأيك أو شخصيتك على الجهاز الفني".

وتابع متعب ناصحا كهربا: "المشاكل لن تؤدى إلى حلول داخل القلعة الحمراء؛ لأن النادى الأهلى لن يقف على لاعب مهما كان حجمه، ومن المعروف أن الإمكانيات الفنية لكهربا كبيرة ولا يختلف عليها أحد، ولكنها ليست كل شيء".

واستطرد: "النادى الأهلى اتخذ قرارا بوقف كهربا لمدة شهر وخصم 200 ألف جنيه، وهذا يعنى أن الخطأ الذى ارتكبه اللاعب كبيرا، وأطالبه بالحفاظ على مكانه داخل القلعة الحمراء لأن اختلاق المشاكل سيسحب كثيرا من رصيد اللاعب، والخروج من الأهلي خسارة كبيرة والدخول إليه صعب ونعمة كبيرة تتطلب الحفاظ عليها، وكهربا أصبح في منطقة الخطر؛ لأنه بيفقد حساسية المباريات وبيبعد عن المنتخب، والانطباع اللى بيؤخذ عنه إنه بيعمل مشاكل".

وأردف مهاجم الأهلي المعتزل: "قعدت 3 سنين مع حسام البدري ما ألعبش وما عملتش مشكلة، بعد ما تبطل اعمل اللى إنت عايزه في حياتك، وحافظ على النعمة اللى فى إيدك في الأهلي ما تفقدهاش، وهذه نصيحتى لكل اللاعبين".