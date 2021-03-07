أيمن عبد العزيز: يجب محاسبة صاحب قرار رحيل مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طالب أيمن عبد العزيز مدرب السابق الزمالك، بمحاسبة صاحب قرار رحيل مصطفى محمد قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية بـ 48 ساعة، مؤكدًا أن توقيت رحيل اللاعب إلى تركيا لخوض تجربة الاحتراف لم يكن في صالح الزمالك.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"يجب محاسبة صاحب قرار رحيل مصطفى محمد قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية بـ 48 ساعة".

وأضاف:" إدارة الزمالك تعاقدت مع لاعبين لتعويض رحيل مصطفى محمد الأول لا يشارك في إفريقيا والثاني استبعد من المشاركة أمام الترجي الأخيرة".

وتابع:"لو كنت مسؤولا في الزمالك حاليا لم أكن لأوافق على طلب مصطفى محمد بالرحيل مهما كانت رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف".

وأطكل:" لا يجب السير وراء أهواء اللاعبين وتنفيذ جميع الطلبات حتى يجب التحكم في الفريق فمصلحة الزمالك فوق أي لاعب".

وأتم :"كان من الممكن أن يظل مصطفى محمد حتى نهاية الموسم والسماح له بعد ذلك لخوض تجربة الاحتراف، وعمر السعيد لم يحصل على فرصته الكاملة مع الفريق وأرى انه من أفضل المهاجمين في مصر".