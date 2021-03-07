نشرة السبت.. الزمالك يخسر أمام الترجي.. والأهلي يتعادل أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 6 مارس 2021.

برشلونة يتخطى أوساسونا بثنائية وينفرد بوصافة الدوري الإسباني

إدارة الزمالك تدرس عدة خيارات لتصحيح المسار

بيراميدز يتجاوز الأهلي ويتقدم لوصافة الدوري بانتصار على أسوان

"أيامه معدودة".. وائل جمعة يهاجم كهربا

الأهلي يفرط في الفوز ويكتفي بالتعادل أمام فيتا كلوب بدوري الأبطال

صنداونز يلقن مازيمبي هزيمة تاريخية بدوري الأبطال

مولودية الجزائر يهزم توينجيت بصعوبة ويزيد أوجاع الزمالك

الزمالك يسقط بثلاثية أمام الترجي في دوري الأبطال

المريخ يتعادل مع سيمبا لمصلحة الأهلي بدوري الأبطال

النني يشاهد سقوط أرسنال في فخ التعادل أمام بيرنلي من مقاعد البدلاء

اتحاد جنوب أفريقيا يُعلن.. موتسيبي رئيسًا للكاف رسميا