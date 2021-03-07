اخبار الرياضه

نشرة السبت.. الزمالك يخسر أمام الترجي.. والأهلي يتعادل أمام فيتا كلوب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 6 مارس 2021.

يتخطى أوساسونا بثنائية وينفرد بوصافة

إدارة الزمالك تدرس عدة خيارات لتصحيح المسار

بيراميدز يتجاوز الأهلي ويتقدم لوصافة الدوري بانتصار على أسوان

"أيامه معدودة".. وائل جمعة يهاجم كهربا

الأهلي يفرط في الفوز ويكتفي بالتعادل أمام فيتا كلوب بدوري الأبطال

صنداونز يلقن مازيمبي هزيمة تاريخية بدوري الأبطال

مولودية الجزائر يهزم توينجيت بصعوبة ويزيد أوجاع الزمالك

الزمالك يسقط بثلاثية أمام الترجي في دوري الأبطال

المريخ يتعادل مع سيمبا لمصلحة الأهلي بدوري الأبطال

النني يشاهد سقوط أرسنال في فخ التعادل أمام بيرنلي من مقاعد البدلاء

اتحاد جنوب أفريقيا يُعلن.. موتسيبي رئيسًا للكاف رسميا

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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