شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت.. بيراميدز وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب جدول الدوري المصري اليوم السبت 6 / 3 /2021، بعد فوز نادى بيراميدز على أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل هدفي بيراميدز كل من: رمضان صبحي من ضربة جزاء فى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ومحمود حمادة فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.



ترتيب جدول الدوري المصري

ترتيب جدول الدوري المصري

ارتقى نادى بيراميدز للمركز الثانى برصيد 25 نقطة من 15 مباريات انتصر في 6 منها وتعادل 7 مرات وخسر مباراتين، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 30 نقطة من 13 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط انتصر في 7 منها وتعادل 3 مرات، وتتبقى له 4 مباريات مؤجلة، ويحل المقاصة في المركز الرابع بـ23 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 7 وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفًا.

ترتيب جدول الدوري المصري

ويحتل نادى إنبى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز السادس بـ22 نقطة، متفوقا على سيراميكا بنقطة واحدة يليهما الجونة والاتحاد السكندرى (21) نقطة في المركزين الثامن والتاسع، ثم سموحة برصيد (19) نقطة في المركز العاشر، ثم غزل المحلة "18" وأسوان "17" نقطة في المركز الثانى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ثم الإسماعيلي والإنتاج الحربي برصيد (10)، وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ9 نقاط.