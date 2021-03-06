شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى لتصحيح المسار أمام فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزى لقاء مهماً، اليوم الأحد، أمام فولهام عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين.

ويحاول يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول تحقيق الفوز على أرضه، حيث لم يتذوق طعام الفوز منذ 5 مباريات، فضلاً عن زحفه نحو المربع الذهبى لضمان تواجده داخل بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل لعام 2021- 2022.

وتعرض كلوب لانتقادات لاذعة بعد خسارته في المباراة الأخيرة أمام تشيلسى على أرضه في ملعب الأنفيلد بهدف للا شىء، ما أبعد حامل اللقب عن الدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وعند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره المان سيتى في ديربى مانشستر والذى يقام على أرض ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوى.