مولر يشدد على أهمية الفوز أمام دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

شدد ​توماس مولر​، نجم ​بايرن ميونيخ​، على أهمية الفوز الذي حققه على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 ضمن منافسات ​الدوري الالماني​.



وقال مولر في تصريحات صحافية: "جودتنا في قلب المباراة هي أيضًا جزء من قوتنا، لكنها مملة بعض الشيء الآن، هذه ليست خطتنا السابقة للمباريات، ولا يتعين على أحد أن يكررها. سجل دورتموند هدفين من أول فرصتين، ولكن ليس الأمر وكأنهم كانو يهيمنون علينا".

وأضاف: "التأخر بالنتيجة 2-0 كانت لصالح دورتموند، بعد 2-1، كان الضغط أعلى، خاصة في المواجهات المباشرة، بعد ذلك، لم يعد بإمكان دورتموند التسرع. ثم وصلنا الى الهدف الثالث ثم الرابع".