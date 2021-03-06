دورة روتردام: روبليف يطيح بتسيتسيباس ويبلغ المباراة النهائية

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لاهاي: أطاح الروسي أندري روبليف المصنف رابعا باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني من الدور نصف النهائي لدورة روتردام الهولندية الدولية في كرة المضرب عندما تغلب عليه 6 3 و7 6 (7 2) السبت ليبلغ المباراة النهائية.

ورفع روبليف المصنف ثامنا عالميا انتصاراته المتتالية في دورات رابطة اللاعبين المحترفين ذات الـ500 نقطة الى 19، وبلغ النهائي الرابع على التوالي فيها (فاز بألقاب هامبورغ الالمانية وسان بطرسبورغ الروسية وفيينا العام الماضي) حيث سيلاقي الكرواتي بورنا تشوريتش او المجري مارتون فوتشوفيتش في سعيه الى اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية.

واحتاج روبليف الى ساعة و37 دقيقة للتغلب على تسيتسيباس بعدما كسر ارساله مرتين في المجموعة الاولى، قبل أن يفرض الاحتكام الى شوط فاصل في الثانية حسمه في صالحه 7 2.

وهو الفوز الثالث لروبليف على تسيتسيباس السادس عالميا في ست مواجهات بينهما، وثأر لخسارته امام اليوناني في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية للموسم الماضي في لندن.

كما ثأر روبليف لخروجه من دور الاربعة لدورة جيل المستقبل عام 2018 في أول مواجهة بينهما، حقق بعدها الروسي فوزين متتاليين على تسيتسيباس في الدور الاول لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الاربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2019، ونهائي دورة هامبورغ الالمانية عام 2020.

ورد تسيتسيباس بفوزين متتاليين عام 2020 في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية بطولات الغراند سلام على ملاعب رولان غاروس ودور المجموعات لبطولة الماسترز.

وقال روبليف: "(ألعب كرة المضرب) لألعب على أفضل مستوى، وفي أفضل الدورات، ومحاولة المنافسة، ثم الذهاب الى أبعد من ذلك في محاولة الفوز بها".