الامارات | الوصل يفرض التعادل على العين.. لكن العقدة مستمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يفرض التعادل على العين.. لكن العقدة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجبر فريق الوصل مستضيفه العين على قبول التعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، لكن الوصل لم ينجح في فك عقدة الـ11 عاماً، إذ لم يفوز الفريق الزائر خلال هذه المدة الطويل في مسابقة الدوري على ملعب العين، ويعود آخر فوز للوصل إلى ديسمبر 2009 بنتيجة 3-1، وخلال السنوات الإحدى عشر التالية، فاز العين في ثماني مباريات، وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

ورفع العين رصيده إلى 31 نقطة، والوصل إلى 29.

وأظهر العين أفضلية هجومية في بداية الشوط الثاني ترجمها لهدف في الدقيقة 55 بواسطة كايو كانيدو في مرمى فريقه السابق بعد أن تابع الكرة الرأسية لزميله التوغولي لابا كودجو، لكن بعد 4 دقائق فقط تلقى لاعب الوصل البرازيلي رونالدو منديز كرة في وسط الملعب من زميله فابيو ليما ودار حول نفسه ليراوغ مدافع العين سعيد جمعة قبل أن يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يسار حارس العين خالد عيسى معلنة هدف التعادل في الدقيقة 59.

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