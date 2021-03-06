بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزيرة وشباب الاهلي دبي في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر “الجزيرة وشباب الاهلي دبي”، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 19 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل البث المباشر لمباراة “الجزيرة وشباب الاهلي دبي” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “فارس عوض”.

وتقام مواجهة الجزيرة وشباب الاهلي دبي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

يعيش نادي شباب الاهلي دبي أزهى فتراته هذا الموسم تحت قيادة المدرب “مهدي علي”، كما هو الحال لفريق الجزيرة الذي يتصدر جدول الترتيب.

ولم يعرف نادي شباب الاهلي دبي الخسارة في آخر 15 مباراة في جميع المسابقات، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 4، فيما لم يخسر الجزيرة في آخر 4 مباريات، فاز في 3، وتعادل مرة واحدة.

ويعتبر الجزيرة وشباب الاهلي دبي الأكثر حصدًا للنقاط، خلال الدور الثاني من الدوري الاماراتي هذا الموسم، بجمع 14 نقطة لكل منهما.

ويمتلك الفريقان أقوى خط هجوم في الدوري الاماراتي هذا الموسم حتى الآن، حيث سجل الجزيرة 47 هدفًا وشباب الاهلي دبي 38 هدفًا.

ويتصدر نادي الجزيرة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الشارقة”، بينما يتواجد شباب الاهلي دبي في المركز الخامس وفي رصيده 32 نقطة.

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