شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك ينتهون من تناول الغذاء قبل الذهاب لملعب رادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تناول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجبة الغداء منذ قليل وذلك وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق.

وألقى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني على اللاعبين المحاضرة الفنية الأخيرة قبل التحرك لملعب رادس. ووجه الجهاز الفني التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين.

وكشف نقاط القوة والضعف بفريق الترجي التونسي. ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بالملعب الأوليمبي برادس.