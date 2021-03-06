شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يواصل صدارة الدوري السعودي والهلال يطارده بهدف قاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أجواء الدوري السعودي عقب نهاية مباريات الجولة ال22 من المسابقة، ورغم تعادل نادي الشباب مع القادسية بهدف لمثلة إلا أنه حافظ على صدارة الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر .

وواصل الهلال مطاردته للمتصدر بعد فوزه الثاني على التوالى في المسابقة بفوز صعب وقاتل بهدفين مقابل هدف بعدما نجح سالم الدورسري مهاجم الهلال من تجيح كفة فريقة بهدف في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

وشهدت باقي نتائج الجولة فوز ابها على الفتح 2/1 وتعادل العين مع الفيصلي 1/1 وبنفس النتيجة تعادل الاتفاق مع النصر بعدما نجح وليد أزارو مهاجم الاهلي السابق في تسجيل هدف السبق للاتفاق قبل أن ينجح النصر في إدراك التعادل.

وفاز الاتحاد على الوحدة 4/2 ليواصل على حظوظه في المنافسة على لقب البطولة.