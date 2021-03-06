شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينتظر رد راموس على عرض التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر ريال مدريد ردا على العرض الذي قدمه لمدافعه وقائده سرخيو راموس بحد أقصى نهاية الشهر الجاري، لمعرفة مصير اللاعب وما إذا كان سيستمر في الميرينجي أم لا.

وكانت مسألة تجديد عقد راموس تبدو معقدة وشبه مستحيلة في البداية، لكن العلاقة الطيبة والودية بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز وقائد الفريق ساهمت في اقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق بعد تناثر أقاويل في يناير الماضي عن رحيل اللاعب.

وقدم مسؤولو الميرينجي عرضا بالتجديد لمدة عام، مع إمكانية التجديد لعام إضافي، على راموس، لكن يتعين على الريال في جميع الأحوال معرفة قرار اللاعب النهائي من أجل البدء في البحث عن بدائل خلافا لديفيد ألابا، بحسب ما أفادت به صحيفة (ماركا) الإسبانية.

ويسعى المدافع المخضرم هو الآخر لإزالة كافة الشكوك التي تحيط بمستقبله وبسرعة، لذا فقد يكون الأسبوع المقبل حاسما، حيث يدرك أن الريال لا يستطيع الانتظار طويلا، ما يعني أن الإجابة النهائية لن تتأخر كثيرا.

بالمثل، تلقى لوكاس فاسكيز عقدا للتجديد إلا أنه رفض التوقيع وبدأ وكيله في البحث عن عروض من أندية أخرى.