شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة مكسبي الفضائية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن اعتذرت قناة مكسبي الفضائية للجمهور بسبب توقف البث الفضائي الخاص بقناة مكسبي الفضائية، تعرف علي التردد الجديد بعد انقطاع بث قناة مكسبي الفضائية لحدوث أعطال فنية، ذكرت قناة مكسبي الفضائية أن حدوث هذا العطل الفني كان مصدره القمر الصناعي الذي تبث منه وهو القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات بتردد القناة: 11411- والاستقطاب: أفقي- كما ان معدل الترميز: 27500- ومعدل التصحيح 4/3 .

ومن المنتظر إطلاق قناتين جديدتين لمجموعة قنوات مكسبي الفضائية، وهما قناة مكسبي سبورت 1 وقناة مكسبي سبورت 2، إلا أن القناة أعلنت عن وقف تشغيل القناتين خلال «البث التجريبي»، وأنها ستقوم بإجراء بعض التعديلات، من ضمنها تغيير تردد القناتين الجديدتين حتى يتمكن مشاهدو بعض الدول التي يصعب وصول الترددات الحالية إليها من وصول البث للقناتين الجديدتين ويتمكنوا من التقاط البث بجودة عالية.

وتم الإعلان سابقا عن تردد قنوات مكسبي الجديدة على النحو التالي:

تردد قناة مكسبي سبورت 1 الجديد

على القمر الصناعي نايل سات- بتردد: 11095- والاستقطاب: أفقي.

تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد

على القمر الصناعي نايل سات- والتردد: 11595- اما الاستقطاب فهو رأسي.

وقالت مجموعة قنوات مكسبي الفضائية في بيان لها «تتوجه مجموعة قنوات مكسبي لمتابعيها بالاعتذار نظرًا لعدم تمكن بعض الدول من استقبال التردد وعدم وضوح الشاشة وجودة الصورة».

كما أكدت مجموعة قنوات مكسبي الفضائية أنه يجري التعديل في التردد بأقصى سرعة وسيعود البث بجودة أعلي وسيتم الإعلان عن التعديلات الجديدة فور الانتهاء.

تردد قناة مكسبي سبورت 1 القديم

وقد أعلنت قناة مكسبي عن تغيير تردد قناة مكسبي سبورت 1 وتعديله إلى تردد جديد وتردد القناة الحالي هو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11095

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500

تردد قناة مكسبي سبورت 2 القديم

كما أكدت قناة مكسبي أنه سيتم تغيير أيضا تردد قناة مكسبي سبورت 2 وستطرح تغييرات أخرى جديدة وتردد القناة الحالي هو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة مكسبي الفضائية - صورة أرشيفية

تردد قناة مكسبي الفضائية

على القمر الصناعي نايل سات- تردد القناة 11411- والاستقطاب: أفقي – أما معدل الترميز: 27500- ومعدل التصحيح 4/3.

ويذكر أن قناة مكسبي الفضائية Mksaby TV تبث برامجها من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية وبدأت البث في 25 أكتوبر 2020، وتتميز برامجها بأنها دون تشفير كقناة مفتوحة وتحمل شعار «مكسبي فيها مكسبك».

ثم قررت القناة التوسع في أعمالها وأعلنت عن تقديم قناتين فضائيتين جديدتين اعتبارًا من أول مارس هذا العام 2021 إلا أن هناك شكاوي من المتابعين بسبب جودة البث وعدم تمكن مواطني بعض الدول من استقبال البث، لذلك يتم تعديل الترددات.