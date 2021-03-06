كلوب: لا خوف على رحيل اللاعبين في حال عدم التأهل إلى «الأبطال»

لندن - أ ف ب

اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن لا خوف على رحيل اللاعبين في حال عدم تأهل فريقه إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل. ومني ليفربول حامل لقب الدوري الموسم الماضي بخسارة خامسة توالياً على ملعبه أمام تشلسي، الخميس، وهو ما يحدث له للمرة الأولى في تاريخه، فتراجع إلى المركز السابع ويتعين عليه استعادة توازنه إذا ما أراد المشاركة في المسابقة القارية الأهم الموسم المقبل.

وقال كلوب: «أدرك تماماً أننا نملك لاعبين لديهم وفاء تجاه النادي. نحن لسنا في وضعية حيث يأتي أحد اللاعبين ويقول، نحن لسنا في دوري الأبطال وبالتالي أريد الرحيل، هذا الامر لن يحصل، أعرف لاعبي فريقي جيداً». وعن مدى تأثير عدم التأهل على جذب لاعبين كبار الى ليفربول رد بالقول «قلت وأكرر، إذا كان أحد اللاعبين لا يريد الانضمام الى صفوف فريقنا لأننا لا نخوض دوري الابطال، فأنا لا أريده في صفوفنا.

واذا أراد أحد اللاعبين الرحيل لأننا لم نتأهل الى دوري الابطال، هنا أيضاً لا أريده. الامر لا يتعلق بمسألة شخصية لكن الامور هي كذلك».

وطمأن جماهير ليفربول بأن النادي يسير على الطريق الصحيح بقوله «أطلب من جميع أنصار النادي عدم القلق. النادي في أيادٍ أمينة ويملك فريقاً رائعاً وهذا أمر حيوي لمستقبل جيد». وأضاف: «ندرك جيداً أن الموسم الحالي صعب للغاية لأننا لا نملك زخم المواسم الماضية، لكننا سنتخطى هذه الازمة لأننا نملك الامكانيات والقوة».

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