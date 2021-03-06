"أجايي مهاجماً".. تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استفر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بشكل كبير، على تشكيل الفريق، لمباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب مساء اليوم السبت بملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج أو (حمدي فتحي).

ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن موسيماني، قد يدفع بياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع بدلاً من أيمن أشرف.