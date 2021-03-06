بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك في مهمة أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة على الصعيد المحلي والأفريقي والعالمي.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك، مواجهات هامة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره الترجي التونسي في الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما يستقبل الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي في الجولة ذاتها في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت:

دوري WE المصري

أسوان وبيراميدز - الساعة السابعة مساءً - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي وماميلودي صنداونز - الساعة الثالثة عصراً - بي إن سبورتس 7

المريخ السوداني وسيمبا التنزاني - الساعة الثالثة عصراً - بي إن سبورتس 4

توينجيت السنغالي ومولودية الجزائر - الساعة السادسة مساءً - بي إن سبورتس 6

الترجي التونسي والزمالك - الساعة السادسة مساءً - بي إن سبورتس 4

الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي - الساعة التاسعة مساءً - بي إن سبورتس 4

بيرنلي وأرسنال - الساعة الثانية والنصف ظهراً - بي إن سبورتس 1

أستون فيلا وولفرهامبتون - الساعة السابعة والنصف مساءً - بي إن سبورتس 1

إلتشي وإشبيلية - الساعة الخامسة والربع مساءً - بي إن سبورتس 1

أوساسونا وبرشلونة - الساعة العاشرة مساءً - بي إن سبورتس 1

يوفنتوس ولاتسيو - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً - بي إن سبورتس 3

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند - الساعة السابعة والنصف مساءً.