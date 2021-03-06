مصطفى يونس يعلن تفاصيل انتقال جناح نادي الزمالك للأهلي الموسم المقبل.. والسبب: «والده أهلاوي».. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - فجر مصطفى يونس نجم النادي الأهلي سابقاً، مفاجأة مدوية، بعدما أكد أن والد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، عقد جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء، من أجل انتقال جناح الفريق الأبيض لصفوف الأهلي خلال الموسم المقبل.



وقال مصطفى يونس عبر يوتيوب: «والد زيزو عقد جلسة مع أحد المسئولين في النادي الأهلي، بشأن انتقال اللاعب لصفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، وهو ما لقى ترحيباً كبيراً خاصة أن والد زيزو أهلاوي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: «زيزو أكد لإدارة الأهلي أنه لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الآن، ومازال يماطل مسئولي الأبيض، تمهيداً لانتقاله للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل».

ميدو: أحمد سيد زيزو كان من ناشئي الأهلي.. وماجد سامي خطفه

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان ضمن ناشئ النادي الأهلي، قبل أن يتمكن ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، من خطف اللاعب إلى النادي، وتحديدا إلي أكاديمية JMG، الخاصة بفريق ناشئ النادي.

وقال «ميدو» في برنامج «أوضة اللبس»: «أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان من ضمن ناشئي النادي الأهلي، ولكن ماجد سامي خطفه إلي فريقه، بعد اقتناعه الكامل بالمهارات التي يمتلكها اللاعب، وإمكانية تطوره مستقبلا، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف أحمد حسام ميدو: «في الأندية الكبيرة وتحديدا الأهلي والزمالك، يجب أن يكون على الأقل 30% من قوام الفريق من ناشئي النادي، لأنهم يعرفون قيمة النادي جيدا، وسيعلمون اللاعبين الجدد الأمور الخاصة بالنادي كافة، وهو ما يحدث داخل القطبين بشكل كبير».

وأشار ميدو، إلى أنه «عندما كنت مدربا للزمالك، كنت حريصا علي تواجد 4 لاعبين على الأقل من أبناء النادي في تشكيل الفريق الأساسي، خلال المباريات التي خضتها مع الفرق في منصب المدير الفني».