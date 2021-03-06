شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستدرج فيتا كلوب الليلة في موقعة تصحيح المسار الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي اختبارا صعبا عندما يلتقي فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في مباراة حاسمة لبطل النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية وفي رحلته نحو الدفاع عن اللقب القاري، لاسيما أن بطل الكونغو من الفرق الطامحة في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، ويتطلع إلى تقديم مستوى جيد أمام الفريق الأحمر في مباراة الليلة.

واستعد فريق الأهلي جيدا لمواجهة فيتا كلوب، حيث عكف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على دراسة المنافس، كما عمل على دراسة فيتا كلوب لمعرفة أسلوب لعبه وطريقته عند الاستحواذ على الكرة أو في وضعية الدفاع وكذلك عند التحضير وبناء الهجمات وأهم اللاعبين في صفوفه والتي قد تمثل عبئا على الأهلي في موقعة استاد القاهرة الليلة.

وركز موسيماني على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الليلة سواء في نقل الكرة أو تحرك لاعبيه بدون كرة ، وتصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، خاصة في بطء نقل الكرة والتحضير من الأسفل حتى الوصول إلى مرمى الخصم، مع التنبيه على الثغرات الموجودة في صفوف بطل الكونغو والتي يرغب في استغلالها جيدا بمباراة الليلة.

وحذر موسيماني لاعبي الخط الخلفي من سرعات لاعبي بطل الكونغو وطالبهم بالتركيز الشديد، وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت في مباراة الطلائع وهددت مرمى الأهلي في أكثر من فرصة لولا براعة محمد الشناوي التي أنقذت الأحمر من الوقوع في فخ الهزيمة أو التعادل.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد أو ياسر إبراهيم في الدفاع وعمرو السولية واليود يانج أو حمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي في الوسط ووالتر بواليا في خط الهجوم.

في المقابل يسعى فريق فيتا كلوب لتحقيق نتيجة إيجابية وإحراج الأهلي على أرضه، من خلال العودة للكونغو بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل، لاسيما أنه سيستضيف الأهلي على ملعبه في الجولة القادمة، ويتمسك بفرصة المنافسة على الصعود لدور الثمانية الإفريقي، خاصة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على المريخ السوداني خارج أرضه وبات منافسا للأهلي وسيمبا التنزاني على حجز بطاقتي الصعود لربع النهائي الإفريقي.

واستعد فريق فيتا كلوب جيدا حيث وصل إلى القاهرة مبكرا ، بعدما فضل السفر من السودان إلى القاهرة مباشرة لخوض مباراته مع الأهلي رافضا السفر إلى الكونغو، خاصة بعدما نجح في الحصول على موافقة الاتحاد الكونغولي لتأجيل إحدى مبارياته في الدوري المحلي، من أجل التحضير الجيد لمواجهة الأهلي اليوم على أمل الخروج بنتيجة إيجابية.