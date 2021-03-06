شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في مهمة أفريقية صعبة أمام الترجي بحثا عن أول فوز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجي التونسي ‏بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏‎

وشهدت الجولة الثانية لدوري المجموعات تعادل الترجى والمولودية والذى جاء فى صالح الزمالك، الذى تعادل سلبيًا في الجولة نفسها مع تونجيث السنغالى، على ستاد اب ديور فى السنغال.

قبل قمة اليوم يتصدر الترجى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيث في الجولة الأولى والتعادل مع المولودية بينما يحتل بطل الجزائر المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالثة بواقع نقطتين لكليهما بعد تعادلهما في الجولتين الأولي والثانية، فيما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة تونجيث السنغالي بنقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع الزمالك بعد الخسارة من الترجي في الجولة الأولي.

ويسعى الزمالك للعودة من تونس بأول انتصار ‏له في المجموعة خاصة أن الفوز سيرفع رصيد الفريق للنقطة رقم 5 وحال سقوط مولودية الجزائر في فخ التعادل أو الخسارة أمام تونجيث في الجولة نفسها سيتصدر الأبيض المجموعة.

وتحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك مع اللاعبين قبل مباراة اليوم، للتأكيد على ثقته في العودة للقاهرة بالفوز بعد تحقيق الثلاث نقاط، وإلحاق أول هزيمة للترجي في دور المجموعات على أرضه، وشدد المدرب البرتغالي خلال حديثه مع اللاعبين أنه يحترم فريق أبناء باب سويقة لكنه لا يخشاهم.

ويغيب عن الزمالك في قمة الترجي الثنائي حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة وكذلك محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا، فيما أقترب محمد أبو جبل، من حراسة مرمي الزمالك ضد الترجي بعد عودته للقائمة البيضاء عقب الغياب عن آخر مباراتين أمام تونجيث بدوري الأبطال ووادى دجلة بالدوري الممتاز، ومشاركة محمود جنش في التشكيلة الأساسية بدلا منه.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام الترجي مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع و فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور في خط الوسط ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" في خط الهجوم.

على الجانب الآخر، يسعي الترجي للحفاظ على صدارة المجموعة وتحقيق الفوز على أرضه قبل خوض مباراة الجولة الرابعة في القاهرة، يوم 16 مارس الجاري، واختار معين الشعباني المدير الفني لبطل تونس 23 لاعبا في قائمة المباراة هم : المعز بن شريفية - فاروق بن مصطفى - محمد صدقي دبشي، فى حراسة المرمى وحمدي النقاز - إلياس الشيتي - محمد أمين بن حميدة - عبد القادر بدران - محمد علي يعقوبي - خليل شمام فى خط الدفاع ومحمد أمين مساكني - فوناسي كوليبالي - سيدريك جابو - غيلان الشعلالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - أنيس البدري - فادي بن شوق - حمدو الهوني - علاء الدين مرزقي - عبد الرحمن مزيان فى خط الوسط وطه ياسين الخنيسي - خالد عبد الباسط - ويليام توجي في خط الهجوم.