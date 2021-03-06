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الامارات | قمة دوري «أقوياء اليد» اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قمة دوري «أقوياء اليد» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الشارقة في الخامسة عصر اليوم ضيفاً على شباب الأهلي، بلقاء قمة في ختام الجولة 14 من دوري اليد، كونه يجمع المتصدر ووصيفه، إذ يمتلك «الملك» 36 نقطة، ويطارده «فرسان دبي» برصيد 28 نقطة (لعب مباراة أقل).

ويسعى الشارقة في قمة الجولة، إلى الاستمرار في الصدارة دون خسارة أو تعادل، ليس في الموسم الحالي فحسب، بل إن الفريق فاز بدرع الدوري في الموسم الماضي من دون أن يتعرض لهزيمة واحدة.

في المقابل، يطمح شباب الأهلي إلى رد اعتبار خسارته الثقيلة ذهاباً بنتيجة «16-31»، إذ يدرك «فرسان دبي» أهمية الفوز الذي يضمن لهم انعاش آمالهم في المنافسة على اللقب.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي اليوم أيضاً الجزيرة مع ضيفه بني ياس.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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