اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

العين - الوصل 17:30

كلباء - بني ياس 17:30

الجزيرة - شباب الأهلي 20:15

حتا - الفجيرة 20:15

دوري الهواة

دبا - دبا الحصن 17:30

العربي - الإمارات 17:35

أبطال إفريقيا

المريخ - سيمبا 17:00

الترجي - الزمالك 20:00

الأهلي - فيتا كلوب 23:00

الوداد - حوريا 23:00

أوساسونا - 00:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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