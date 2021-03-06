الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
العين - الوصل 17:30
كلباء - بني ياس 17:30
الجزيرة - شباب الأهلي 20:15
حتا - الفجيرة 20:15
دوري الهواة
دبا - دبا الحصن 17:30
العربي - الإمارات 17:35
أبطال إفريقيا
المريخ - سيمبا 17:00
الترجي - الزمالك 20:00
الأهلي - فيتا كلوب 23:00
الوداد - حوريا 23:00
أوساسونا - برشلونة 00:00
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