شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رضا عبدالعال إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، اليوم الجمعة، وعكة صحية أدت إلى نقله لأحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات الأخيرة.

وأجرى عبدالعال جراحة قسطرة في القلب خلال الايام الماضية وغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وقال رضا عبدالعال لـ«المصري اليوم» إن الطبيب المعالج طالبه بالبقاء في منزله لحين إجراء جراحة خلال الأيام المقبلة، ولكن سرعان ما تعرض لوعكة نُقل على إثرها إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.