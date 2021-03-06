شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلى حسم صفقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن أمير توفيق مدير تعاقدات النادى الأهلى، نجح فى حسم صفقات الموسم الجديد، بعدما قام بالتعاقد مع كافة الصفقات التى تم تحديدها من قبل الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى من أجل دعم صفوف المارد الأحمر فى الموسم المقبل.

أضاف سيف خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، تحدث مع موسيمانى لتحديد ملامح خطة الموسم المقبل، لافتًا إلى إن المدير الفنى أكد إنه سُيحدد الراحلين والمعارين بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة فى نهاية الموسم.

تابع زاهر حديثه، مشيرًا إلى إن بيتسو موسيمانى شدد على إنه سيمنح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين فى صفوف الأهلى حتى يتمكن من اتخاذ قراره فى نهاية الموسم، كما أكد إنه سيُحدد موقف معارين الأهلى فى نهاية الموسم أيضًا.

وأشاد الإعلامى سيف زاهر بقرار النادى الأهلى بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا وتغريمه 200 ألف جنيه، قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي المقرر لها غدا السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلاً: "توقيت القرار يثبت أن مبادئ النادى الأهلى فوق كل شيئ، ولم يتم التعتيم على عقوبة محمود كهربا لحين انتهاء الفريق من مباراته الهامة أمام فيتا كلوب، بل اتخذ القرار اللازم ضد اللاعب بغض النظر عن عواقبه".