7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 5 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 3 / 2021 فى مقدمتها ، موسيماني: لن نخسر الأهلى بسبب كهربا ونحتاج الفوز على فيتا كلوب.

موسيماني: لن نخسر الأهلى بسبب كهربا ونحتاج الفوز على فيتا كلوب

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أن مباراة الغد أمام فيتا كلوب مهمة للغاية من أجل حسم الصعود لدوري الثمانية بدوري أبطال أفريقيا خاصة أننا نلعب على ملعبنا ونتوقع الفوز ولكن ليست بسهولة وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا.

موسيماني يعلن قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب.. واستمرار غياب معلول

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه فيتا كلوب الكونغولي غدًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إنبى يتعادل مع طلائع الجيش 1–1 ويقتحم المربع الذهبي للدوري.. فيديو

اقتحم إنبي المربع الذهبى باحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما تعادل مع منافسه طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

تدريب الزمالك الأخير فى رادس.. جلسة باتشيكو والتركيز على الجانب الفنى انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ستاد رادس والذي يحتضن مباراة الفريق أمام مضيفه الترجي التونسي والمقرر لها السادسة مساء غدا، بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد السكندرى يهزم الإنتاج الحربي بهدفي روماريو وسيسيه ويقفز للمركز الثامن

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

الإسماعيلي يتعادل مع وادي دجلة سلبياً ويتقدم للمركز الـ 16 بالدوري تقاسم فريقا وادي دجلة والإسماعيلي نقاط المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهد اللقاء هدفاً ملغياً أحرزه صلاح أمين مهاجم وادي دجلة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بداعي وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.