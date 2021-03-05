شكرا لقرائتكم خبر عن موقف كالهانوجلو من التجديد يحدد مصير دياز مع ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية عن مصير المهاجم إبراهيم دياز لاعب ميلان المعار من ريال مدريد، من البقاء مع العملاق الإيطالى، أو العودة إلى إسبانيا.

وانتقل دياز إلى ميلان الصيف الماضي، بعقد يمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة، وترددت أنباء تفيد برغبة النادي الإيطالى في الإبقاء عليه سواء بشكل نهائي أو لموسم آخر على أقل تقدير.

لكن الصحيفة الإيطالية قالت إن دياز سيعود إلى ريال مدريد حال تجديد ميلان عقد نجمه التركي هاكان كالهانوجلو، وينتهي عقد كالهانوجلو بنهاية هذا الموسم، إلا أن المفاوضات قائمة بينه وميلان، من أجل توقيع عقد جديد، وأوضحت الصحيفة أن التجديد للاعب التركي سيصعب فرص بقاء دياز في سان سيرو، حيث ستقل احتمالات مشاركته في المباريات.

ويبحث ميلان عن جناح جديد رفقة الفرنسي فلوران توفان، نجم مارسيليا، الذي يعتبر هدفا للروسونيري في الصيف المقبل.