شكرا لقرائتكم خبر عن كروس يشكو العنصرية بعد خلافه مع أوزيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن سبب تلقيبه بـ«النازي» من قبل كثيرين، بعد أن اختلف مع الطريقة التي أعلن بها مسعود أوزيل نجم أرسنال السابق وفناربخشة الحالي، اعتزاله اللعب دوليا.

كان أوزيل أعلن أن «العنصرية وعدم الاحترام في غرفة ملابس منتخب ألمانيا، وكذلك الاتحاد الألماني، سببان من أسباب اعتزاله كرة القدم الدولية، وهو أمر عارضه كروس في ذلك الوقت».

وقال كروس لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «بعد كأس العالم 2018، قلت إنني لا أحب الطريقة التي تعامل بها مسعود أوزيل لإعلان اعتزاله دوليا، وبسبب ذلك كنت نازيا لكثير من الناس، الشعر الأشقر والعيون الزرقاء، كل هذا يناسب الكثير من الناس، يمكن لأي شخص الاختباء خلف حساب مزيف، ثم إهانة أشخاص آخرين دون أي مشكلة تقريبا، لقد وصلوا إلى بعد مختلف تماما» في إشارة إلى التعليقات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.