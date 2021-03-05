شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني في مؤتمر فيتا كلوب الكونغولي: الأهلي يتطلع لتحقيق الفوز رغم الغيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيتا كلوب الكونغولي: «نحتاج إلى الفوز غدًا من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال والمباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها أمام منافس قوي ولكن الأهلي لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز».

وأكمل موسيماني حديثه: «الأهلي بحاجة إلى تحقيق الفوز غدًا، خاصة أن المباراة تقام على ملعبنا، فضلًا عن رغبتنا في تعويض الخسارة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثانية».

وأكد المدير الفني للنادي الأهلي أن مباراة الغد لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أننا نخوض المباراة ونحن قادمون من خسارة في الجولة الثانية في الوقت الذي يخوض فيه فيتا كلوب المباراة وهو قادم من تحقيق الفوز، ومن ثم سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدًا، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى تحقيق الفوز وهو قادر على تعويض الغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات.

وقال: «خضنا مباراة المريخ السوداني في افتتاحية مشوار دور المجموعات ونحن نعاني من غيابات ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز».

وواصل: «قادرون على التعامل مع أزمة الغيابات، فقد خضنا مباريات في وقت سابق دون 11 لاعبًا منهم 7 لاعبين بسبب كورونا وأربعة إصابات عضلية».

وأكمل: «ضغط المباريات يجب أن يخلق إصابات في ظل توالي المباريات، ولكن الأهلي قادر تمامًا على التعامل مع هذه الأمور».

وأشار موسيماني إلى أهمية جميع لاعبي الأهلي بالنسبة للفريق، مؤكدًا ثقته الشديدة في قدراتهم لتحقيق الانتصارات، وهو يسعى دائمًا لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإصابات والغيابات والظروف المختلفة.

الأهلي يلتقي غدا السبت مع نظيره فيتا كلوب في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على أرض استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة للتشامبيونزليج الأفريقي. موعد اللقاء ينطلق عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ويتم بث المباراة مباشرة على شبكة بي إن سبورت المالكة الحصرية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن ضيفه الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما يحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ويأتي فريق المريخ السوداني في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلى وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا